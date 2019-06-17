В госпитале Тетюхина проведут 200 операций жителям Крыма

В этом году жителям Крыма в госпитале Тетюхина по специальной программе смогут провести 200 бесплатных операций на тазобедренном суставе. Как сообщает глава центра Алексей Щелкунов, первые пациенты уже приехали в Нижний Тагил.

Помимо этого, глава госпиталя рассказал, что 19 июня будет готов пакет документов, необходимых для присвоения госпиталю имени его основателя.