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#домахорошо
В госпитале Тетюхина проведут 200 операций жителям Крыма
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В госпитале Тетюхина проведут 200 операций жителям Крыма

Сегодня, 10:21Здоровье и экологияФото: сайт Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра
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