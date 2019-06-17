В госпитале Тетюхина проведут 200 операций жителям Крыма
Сегодня, 10:21Здоровье и экологияФото: сайт Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра
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В Нижнем Тагиле Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр начал прием жителей Крыма, сообщают ЕАН.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году жителям Крыма в госпитале Тетюхина по специальной программе смогут провести 200 бесплатных операций на тазобедренном суставе. Как сообщает глава центра Алексей Щелкунов, первые пациенты уже приехали в Нижний Тагил.
Помимо этого, глава госпиталя рассказал, что 19 июня будет готов пакет документов, необходимых для присвоения госпиталю имени его основателя.
Напомним, основатель медучреждения Владислав Тетюхин умер 11 апреля 2019 года. После смерти мецената, за собственные деньги построившего один из самых современных медицинских центров, депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой присвоить центру имя его основателя. Глава региона поддержал предложение.
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