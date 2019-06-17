Синоптики обещают тагильчанам потепление к середине недели
Сегодня, 08:12Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Грозы и потепление ожидаются в середине рабочей неделе в Нижнем Тагиле, по данным Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник днем воздух прогреется до +13 градусов, ветер — до 11 метров в секунду, возможны дожди.
Во вторник, 18 июня, днем ожидается до +14 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер — до 10 метров в секунду.
В среду днем потеплеет до +20 градусов, в ночные часы ожидается +8 градусов. В течение дня возможны дожди, ветер — до 12 метров в секунду.
В четверг, 20 июня, синоптики обещают жителям Нижнего Тагила до +22 градусов в дневные часы и +13 ночью. Ветер — до 15 метров в секунду, не исключены дожди с грозами.
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