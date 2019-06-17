Синоптики обещают тагильчанам потепление к середине недели

В понедельник днем воздух прогреется до +13 градусов, ветер — до 11 метров в секунду, возможны дожди.

Во вторник, 18 июня, днем ожидается до +14 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер — до 10 метров в секунду.

В среду днем потеплеет до +20 градусов, в ночные часы ожидается +8 градусов. В течение дня возможны дожди, ветер — до 12 метров в секунду.