Свердловская область не вошла в число регионов с высокой заболеваемостью раком

Лидирует по количеству онкобольных Курская область, где на 100 тысяч населения приходятся 3331,1 случаев заболеваний. Максимальные значения также зафиксированы в Республике Мордовия (3295,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4), Псковской (3110,5), Рязанской (3100,4) областях.

По России средний показатель числа больных раком составил 2562,1 случаев на 100 тысяч населения.

Меньше всего выявленных случаев заболеваний раком в Дагестане, где на 100 тысяч человек приходится 887 заболеваний, а также в Республике Тыва (993,1), Чечне (1044), Ингушетии (1179,3) и Республике Саха (1244,8).