Свердловская область не вошла в число регионов с высокой заболеваемостью раком
Специалисты Минздрава России назвали число выявленных случаев заболеваний раком в регионах за 2018 год, об этом сообщается в докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» МНИОИ — филиала НМИЦ радиологии Минздрава.
Лидирует по количеству онкобольных Курская область, где на 100 тысяч населения приходятся 3331,1 случаев заболеваний. Максимальные значения также зафиксированы в Республике Мордовия (3295,1), Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4), Псковской (3110,5), Рязанской (3100,4) областях.
По России средний показатель числа больных раком составил 2562,1 случаев на 100 тысяч населения.
Меньше всего выявленных случаев заболеваний раком в Дагестане, где на 100 тысяч человек приходится 887 заболеваний, а также в Республике Тыва (993,1), Чечне (1044), Ингушетии (1179,3) и Республике Саха (1244,8).
Согласно докладу, с 2008 года индекст накопления контингента больных раком по сравнению вырос с 5,7 до 6,9. Всего в 2018 году зарегистрировано около 625 тысяч новых случаев заболевания раком.