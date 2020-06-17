Больница РЖД в Нижнем Тагиле начала прием пациентов после COVID-19 на реабилитацию
Больницы РЖД начали прием первых пациентов на реабилитацию после коронавируса. Помощь оказывается в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
В Екатеринбурге реабилитация организована на базе Центра восстановительного лечения и реабилитации. Для пациентов организовано 20 коек в отдельном крыле здания. В Нижнем Тагиле в подразделении больницы на станции Старатель выделено 10 коек.
На реабилитацию, согласно приказу Минздрава Свердловской области, принимаются пациенты с ограниченной мобильностью, которые уже прошли основное лечение и получили два отрицательных результата на коронавирус. Кроме того, им должно быть предоставлено заключение Бюро маршрутизации по результатам телеконсультации.
Процесс реабилитации направлен на то, чтобы улучшить работу легких и бронхов, улучшить общую выносливость пациентов, скорректировать мышечную слабость, преодолеть стресс и нормализовать когнитивные функции.