Больница РЖД в Нижнем Тагиле начала прием пациентов после COVID-19 на реабилитацию

В Екатеринбурге реабилитация организована на базе Центра восстановительного лечения и реабилитации. Для пациентов организовано 20 коек в отдельном крыле здания. В Нижнем Тагиле в подразделении больницы на станции Старатель выделено 10 коек.

На реабилитацию, согласно приказу Минздрава Свердловской области, принимаются пациенты с ограниченной мобильностью, которые уже прошли основное лечение и получили два отрицательных результата на коронавирус. Кроме того, им должно быть предоставлено заключение Бюро маршрутизации по результатам телеконсультации.