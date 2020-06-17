Роспотребнадзор начнет тестировать свердловчан на антитела к COVID-19
Сегодня, 16:59Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 23 июня в Свердловской области можно будет бесплатно сделать тест на антитела к коронавирусу, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Сюжеты: Коронавирус
Для того чтобы принять участие в тестировании, свердловчанам необходимо заполнить анкету. После этого желающие будут разделены на возрастные категории и методом случайной выборки определят тех, кому сделают тест.
В ведомстве отметили, что принять участие в тестировании могут люди любого возраста, в том числе и те, кто ранее перенес заболевание.
Вчера министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал о том, что в регионе у 4,7% людей были выявлены антитела к COVID-19. В исследовании приняли участие около 10 тысяч человек.
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