Роспотребнадзор начнет тестировать свердловчан на антитела к COVID-19

Для того чтобы принять участие в тестировании, свердловчанам необходимо заполнить анкету. После этого желающие будут разделены на возрастные категории и методом случайной выборки определят тех, кому сделают тест.

В ведомстве отметили, что принять участие в тестировании могут люди любого возраста, в том числе и те, кто ранее перенес заболевание.