В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось еще на пять человек
Сегодня, 13:06Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки с 16 по 17 июня в Нижнем Тагиле было подтверждено еще пять случаев заражения короанавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Общее число зараженных инфекцией горожан составило 370 человек.
В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 227 случаев заболевания, а общее количество зараженных перешагнуло 10 тысяч человек.
Напомним, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Он был продлен губернатором Евгением Куйвашевым до 22 июня.
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