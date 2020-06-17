В Нижнем Тагиле вновь ожидаются ночные заморозки

В эти дни температура воздуха опустится до -2 градусов.

Напомним, что вчера тагильчан предупредили о сильном ветре, грозе и дождях. Также в городе действует предупреждение о пожарной опасности из-за тополиного пуха. Ранее горожан о заморозках предупреждали 5 и 13 июня.