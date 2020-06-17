В Нижнем Тагиле вновь ожидаются ночные заморозки
Сегодня, 16:48Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков. Они ожидаются ночью 18 и 19 июня, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Сюжеты: Нижний Тагил
В эти дни температура воздуха опустится до -2 градусов.
Напомним, что вчера тагильчан предупредили о сильном ветре, грозе и дождях. Также в городе действует предупреждение о пожарной опасности из-за тополиного пуха. Ранее горожан о заморозках предупреждали 5 и 13 июня.
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