В России за сутки зарегистрировано больше 10 тысяч выздоровевших от коронавируса

Из них у 2494 человек заболевание протекает без симптомов.

В общей сложности количество зараженных с самого начала пандемии составляет 553 301 человек, из них выздоровели 304 342 пациента.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 10 036 человек.

Кроме того, зарегистрировано 194 новых летальных случая. В общей сложности от коронавируса в России скончались 7478 человек.