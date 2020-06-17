В России за сутки зарегистрировано больше 10 тысяч выздоровевших от коронавируса
Сегодня, 12:45Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России за сутки с 16 по 17 июня было зарегистрировано 7843 случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Из них у 2494 человек заболевание протекает без симптомов.
В общей сложности количество зараженных с самого начала пандемии составляет 553 301 человек, из них выздоровели 304 342 пациента.
Из больниц по выздоровлению за сутки выписано 10 036 человек.
Кроме того, зарегистрировано 194 новых летальных случая. В общей сложности от коронавируса в России скончались 7478 человек.
По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России было проведено больше 15,6 миллионов тестов на выявление инфекции, в том числе 284,6 из них — за прошедшие сутки. Под наблюдением медиков остается больше 308 тысяч человек.
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