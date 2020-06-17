В Свердловской области количество зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Из них за прошедшие сутки зарегистрировано 227 случаев заражения.

Заболевшие являются жителями Екатеринбурге, Асбесте, Арамильском, Белоярском, Березовском, Бисертском городских округах, Верх-Нейвинском, Горноуральском городском округе, Дегтярске, Краснотурьинске, Красноуральске, Каменске-Уральском и Каменском районе, Кировграде, поселке Малышева, Невьянске, Нижних Серьгах, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Североуральске, Серове, Туринском городском округе.

По выздоровлению из больниц за сутки было выписано 188 человек, а общее количество выздоровевших достигло 4657 пациентов.

Кроме того, сообщается и о состоянии пациентов. Так, 88 человек находится в тяжелом состоянии. 77 человек находятся в реанимации, из них 41 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, у 627 пациентов состояние расценивается как средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Зарегистрировано три летальных случая за сутки. Общее число скончавшихся пациентов с начала пандемии составляет 57 человек.