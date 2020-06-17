В Свердловской области количество зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч человек
По данным оперативного штаба Свердловской области, количество заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 10 016 человек.
Из них за прошедшие сутки зарегистрировано 227 случаев заражения.
Заболевшие являются жителями Екатеринбурге, Асбесте, Арамильском, Белоярском, Березовском, Бисертском городских округах, Верх-Нейвинском, Горноуральском городском округе, Дегтярске, Краснотурьинске, Красноуральске, Каменске-Уральском и Каменском районе, Кировграде, поселке Малышева, Невьянске, Нижних Серьгах, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Североуральске, Серове, Туринском городском округе.
По выздоровлению из больниц за сутки было выписано 188 человек, а общее количество выздоровевших достигло 4657 пациентов.
Кроме того, сообщается и о состоянии пациентов. Так, 88 человек находится в тяжелом состоянии. 77 человек находятся в реанимации, из них 41 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, у 627 пациентов состояние расценивается как средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Зарегистрировано три летальных случая за сутки. Общее число скончавшихся пациентов с начала пандемии составляет 57 человек.
В России за сутки число зараженных достигло больше 553 тысяч человек, из них больше 7,8 тысяч случаев подтверждено за последние сутки. Кроме того, больше 304 тысяч человек выздоровели, еще больше 7,4 тысяч — скончались.