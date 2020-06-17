В Свердловской области от коронавируса скончались еще три пациента
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В общей с ложности с начала пандемии от инфекции скончались 57 человек.
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом составило 227 человек. Общее количество заболевших составляет 10 016 человек, из них выздоровели 4657 пациентов.
Напомним, что до 22 июня в Свердловской области действует режим самоизоляции граждан. Рекомендуется оставаться дома и без необходимости не покидать жилье. Кроме того, повсеместно действует масочный режим.
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