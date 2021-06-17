Из-за гроз в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

17 и 18 июня ожидаются грозы, град, сильные дожди, а также возможен сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют свердловчанам соблюдать осторожность на улице, находиться подальше от неустойчивых конструкций, пишет Znak. Во время грозы необходимо закрывать окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы. На улице нельзя стоять под одинокими деревьями, не подходить к электропроводке, антеннам, водостокам с крыш, а также не ходить возле водоёмов, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Кроме того, свердловское главное управление МЧС напоминает, что в Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим, в связи с чем использование открытого огня на улице запрещено.

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