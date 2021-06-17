Нововведения из-за COVID-19 появились в ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле

Нововведения из-за COVID-19 появились в ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле
Нововведения из-за COVID-19 появились в ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:00Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В связи с ситуацией с коронавирусом в первой городской больнице Нижнего Тагила появились нововведения, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.

С 17 июня в стационаре больницы открывается колл-центр, который будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Туда могут обратиться родственники заболевших COVID-19 тагильчан. В бюро им будет предоставлена вся необходимая информация.

С 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 18:00 в ЦГБ №1 будет проходить организация передач от родственников. Прием осуществляется в «чистом приемнике».

На сайте больницы существуют кнопка «Обратная связь». Заведующие отделениями теперь будут предоставлять ответ в течение суток.

Напомним, из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией первая городская больница Нижнего Тагила, которая в начале пандемии была перепрофилирована в «ковидный» госпиталь, вновь начала принимать зараженных COVID-19.

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