Нововведения из-за COVID-19 появились в ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле

С 17 июня в стационаре больницы открывается колл-центр, который будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Туда могут обратиться родственники заболевших COVID-19 тагильчан. В бюро им будет предоставлена вся необходимая информация.
С 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 18:00 в ЦГБ №1 будет проходить организация передач от родственников. Прием осуществляется в «чистом приемнике».
На сайте больницы существуют кнопка «Обратная связь». Заведующие отделениями теперь будут предоставлять ответ в течение суток.
Напомним, из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией первая городская больница Нижнего Тагила, которая в начале пандемии была перепрофилирована в «ковидный» госпиталь, вновь начала принимать зараженных COVID-19.