В пятерку регионов-лидеров по вредным выбросам с заводов вошла Свердловская область

На основании экологических отчетов предприятий за 2020 год провела исследование международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza. По его итогам специалисты выяснили, что российские предприятия выбросили в воздух почти 17 миллионов тонн загрязняющих веществ, что на 2% меньше, чем в 2019 году.