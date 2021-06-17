В пятерку регионов-лидеров по вредным выбросам с заводов вошла Свердловская область

На основании экологических отчетов предприятий за 2020 год провела исследование международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza. По его итогам специалисты выяснили, что российские предприятия выбросили в воздух почти 17 миллионов тонн загрязняющих веществ, что на 2% меньше, чем в 2019 году.
Предприятия Свердловской области выбросили в воздух 783 тысячи тонн вредных веществ, следует из отчета специалистов.
Таким образом, Средний Урал занял пятую строчку в рейтинге по количеству выбросов с предприятий. На первом месте оказался Красноярский край (2,5 млн тонн), на втором — Кемеровская область (1,6 млн тонн), а на третьем — ХМАО (1,1 млн тонн).
Как отметили специалисты, в стране в целом наблюдается рост числа предприятий-загрязнителей, однако это можно объяснить тем, что в 2020 году уточнилась статистика по подсчетам выбросов.
По промышленным загрязнениям атмосферы коронавирусный год стал самым «чистым» по крайней мере за последние 20 лет, сообщается в исследовании FinExpertiza.
За 2020 год в России в 1,5 раза выросли выбросы бензпирена — вещества первого класса опасности. Также жителей страны заводы травили свинцом, бензолом, формальдегидом, серной кислотой и газообразными соединениями фтора.
Напомним, в начале июня 2021 года Госдума поддержала поправку о квотировании выбросов в городах с загрязненным воздухом. В настоящее время квоты на выбросы вредных веществ действуют в 12 городах России. К 2024 году предприятия должны снизить объем вредных выбросов на 20%.