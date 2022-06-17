52,7% тагильчан привиты от коронавируса

В 2021 году власти города активно координировали работу по вакцинации населения Нижнего Тагила от коронавирусной инфекции.
Дополнительные пункты вакцинации были открыты в четырех торговых центрах и церкви, чтобы поставить прививки всем желающим тагильчанам. 11 предприятий Нижнего Тагила помогали с транспортом и необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все программы реализованы на 100%, рассказала на заседании гордумы начальник управления социальных программ и семейной политики администрации города Лия Мигунова.
Она отметила, что также проводилась работа по информированию тагильчан о социально-значимых инфекциях, таких как туберкулез, ВИЧ и других инфекциях, передающихся половым путем. Выпускались буклеты по профилактике заболеваний, также эта информация освещалась в СМИ.
Напомним, все ограничения по коронавирусу, в том числе и масочный режим, сняты в Свердловской области в связи со снижением заболеваемости.