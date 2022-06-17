52,7% тагильчан привиты от коронавируса

182,8 тысячи тагильчан привиты от COVID-19 по состоянию на 1 января 2022 года. Это 52,7% от общего населения города.

В 2021 году власти города активно координировали работу по вакцинации населения Нижнего Тагила от коронавирусной инфекции. Дополнительные пункты вакцинации были открыты в четырех торговых центрах и церкви, чтобы поставить прививки всем желающим тагильчанам. 11 предприятий Нижнего Тагила помогали с транспортом и необходимыми средствами индивидуальной защиты. Все программы реализованы на 100%, рассказала на заседании гордумы начальник управления социальных программ и семейной политики администрации города Лия Мигунова. Она отметила, что также проводилась работа по информированию тагильчан о социально-значимых инфекциях, таких как туберкулез, ВИЧ и других инфекциях, передающихся половым путем. Выпускались буклеты по профилактике заболеваний, также эта информация освещалась в СМИ. Напомним, все ограничения по коронавирусу, в том числе и масочный режим, сняты в Свердловской области в связи со снижением заболеваемости. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отменил масочный режим

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