Лучшие свердловские врачебные коллективы награждены в Екатеринбурге

Лучшие свердловские врачебные коллективы награждены в Екатеринбурге
Лучшие свердловские врачебные коллективы награждены в Екатеринбурге
Сегодня, 13:59Здоровье и экологияРинат КамалиевФото: Пресс-служба Фонда святой Екатерины
Церемония награждения лучших коллективов докторов Свердловской области состоялась в Екатеринбурге 16 июня.

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале киноконцертного театра «Космос». Оно приурочено к Дню медицинского работника. Праздник отмечается в третье воскресенье июня, в этом году - 19 числа.

В ходе праздничной встречи состоялось вручение премии «Медицинский Олимп» за существенные заслуги в области здравоохранения. На церемонию пригласили более двух тысяч врачей со всего региона.

Награды в рамках данной премии вручаются не отдельным врачам, а целым коллективам, учреждениям здравоохранения - за высокотехнологичное оснащение, безупречное оказание экстренной помощи, внедрение передовых управленческих методик и качественное оказание поликлинических услуг. Победителями стали медицинские учреждения из Екатеринбурга, Асбеста, Красноуфимска.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил всех медработников за слаженные и самоотверженные действия, позволившие побороть пандемию коронавируса. А его заместитель Павел Креков назвал профессию врача важнейшей из важнейших.

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