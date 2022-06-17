Лучшие свердловские врачебные коллективы награждены в Екатеринбурге

Торжественное мероприятие прошло в актовом зале киноконцертного театра «Космос». Оно приурочено к Дню медицинского работника. Праздник отмечается в третье воскресенье июня, в этом году - 19 числа.
В ходе праздничной встречи состоялось вручение премии «Медицинский Олимп» за существенные заслуги в области здравоохранения. На церемонию пригласили более двух тысяч врачей со всего региона.
Награды в рамках данной премии вручаются не отдельным врачам, а целым коллективам, учреждениям здравоохранения - за высокотехнологичное оснащение, безупречное оказание экстренной помощи, внедрение передовых управленческих методик и качественное оказание поликлинических услуг. Победителями стали медицинские учреждения из Екатеринбурга, Асбеста, Красноуфимска.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил всех медработников за слаженные и самоотверженные действия, позволившие побороть пандемию коронавируса. А его заместитель Павел Креков назвал профессию врача важнейшей из важнейших.