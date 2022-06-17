Минздрав наградил тагильских медиков в честь профессионального праздника

Минздрав наградил тагильских медиков в честь профессионального праздника
Минздрав наградил тагильских медиков в честь профессионального праздника
Сегодня, 18:28Здоровье и экологияУльяна СавинаФото: пресс-служба ГБ №1
Девять сотрудников Горбольницы № 1 Нижнего Тагила удостоены благодарностей и медалей от Министерства здравоохранения Свердловской области.

Торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника, который в этом году отмечают 19 июня, состоялось в Городской больнице № 1. Награды и грамоты медикам вручили представители ведомств и предприятий региона и города. От Минздрава Свердловской области сотрудников поздравил советник министра Борис Вологженинов.

Наверное, это были первые два года за всю историю здравоохранения РФ, когда мы столкнулись с такой сложной и неожиданной ситуацией. И только мобилизация всех сил позволила нам не только отстоять ситуацию, но и загнать врага в угол. Я уверен, что мы и дальше сможем ему противостоять. С праздником вас, всего наилучшего, чтобы ваша работа доставляла вам радость, обратился он к присутствующим.

Благодарственные письма Минздрава получили семь сотрудников ГБ № 1, в их числе — врач-терапевт Николай Батанин, врач-гинеколог Александра Бушмакина, травматолог Александр Жигулин. Памятными медалями «За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19» были удостоены два медика — врач-кардиолог Ксения Ионга и старшая медсестра Анна Подмазова.

Работу медицинских работников в период пандемии коронавируса неоднократно отмечал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Люди, которые выбрали медицину своим призванием, выполняют одну из самых благородных миссий — сохраняют и дарят жизнь, возвращают и укрепляют здоровье, лечат и предотвращают недуги. Эта профессия требует высочайшего профессионализма, ответственности, чуткости и сострадания. Именно самоотверженная работа медиков помогает нам достойно переживать испытание пандемией, сдерживать темпы роста заболеваемости, отмечал он.

Ранее глава региона выступил с инициативой внести врачей и учителей в список льготников на газификацию домов. Также в регионе реализуют меры поддержки для молодых специалистов (единовременное пособие на обзаведение хозяйством и льготы на приобретения жилья) и программу «Земский доктор», направленную на привлечение медперсонала в сельские и отдаленные местности.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьВагонкаЕвгений КуйвашевмедикиминздравЦГБ №1Нижний Тагил#3Борис Вологженинов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы