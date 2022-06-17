Синоптик прогнозирует жаркие выходные с грозами в Свердловской области

Согласно метеопрогнозу, ближайшие выходные в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, будут знойными, но дождливыми.

По сведениям Уральского управления по гидрометеорологии, температура в выходные дни достигнет 28 градусов. Правда, в темное время суток столбик термометров будет опускаться до 11 градусов. Несмотря на дневной зной, погода не будет абсолютно ясной и безоблачной. Периодически будут лить дожди и греметь грозы, а порывы ветра дойдут до 15 метров в секунду. Однако сильный ветер долго не продержится. В начале наступающей недели, ввиду пониженного атмосферного давления, также ожидаются осадки и почти повсеместная облачность. Тем не менее, они не помешают сохраниться теплу, сообщает главный синоптик Сведловского Гидрометцентра Галина Шепоренко. Каким будет лето в Нижнем Тагиле в 2022 году

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