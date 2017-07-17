870 литров алкоголя были изъяты из двух магазинов в пригороде Нижнего Тагила (ФОТО)
17 июля 2017, 08:30Здоровье и экология
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В Нижнем Тагиле накануне сотрудники полиции в сопровождении ОМОНа управления Росгвардии проводили операцию по изъятию алкоголя из магазинов-нарушителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Под внимание правоохранителей попали две торговые точки Пригородного района Нижнего Тагила, передает пресс-служба Росгвардии.
Они торговали спиртным в нарушение законодательства. В частности, осуществляли продажу без лицензии и ночью.
В результате рейда было изъято 870 литров алкогольной продукции. А владельцы точек получили протоколы об административном правонарушении.
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Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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