Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 20 июля
17 июля 2017, 19:10Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле и городском округе.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
С 20 часов 17 июля до 20 часов 20 июля на территории Нижнего Тагила и городского округа ожидаются метеорологические условия, которые будут препятствовать нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфере. На указанный период объявлены НМУ первой степени опасности.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей