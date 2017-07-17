Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле с 17 по 20 июля

С 20 часов 17 июля до 20 часов 20 июля на территории Нижнего Тагила и городского округа ожидаются метеорологические условия, которые будут препятствовать нормальному рассеиванию вредных веществ в атмосфере. На указанный период объявлены НМУ первой степени опасности.