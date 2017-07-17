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Парк с утками около ДК НТМК преобразился усилиями жителей Нижнего Тагила и ежедневно прибирающегося там школьника (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парк с утками около ДК НТМК преобразился усилиями жителей Нижнего Тагила и ежедневно прибирающегося там школьника (ФОТО)

17 июля 2017, 17:55Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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