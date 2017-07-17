Парк с утками около ДК НТМК преобразился усилиями жителей Нижнего Тагила и ежедневно прибирающегося там школьника (ФОТО)
В свой выходной неравнодушные тагильчане сами прибрали парк ДК НТМК на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.
Территория парка вокруг пруда с утками находилась в крайне неухоженном состоянии. Большой утиный выводок плавал среди пустых пивных бутылок, сгнившей одежды и полиэтиленовых пакетов.
Мусор вытаскивали на берег граблями, палками и сачками. Всё, что не получилось достать с берега, вытаскивали с помощью рыболовного костюма. Отходов отдыха тагильчан набрался целый прицеп. С инструментом и уборкой территории пруда помог общественник Никита Чапурин рассказал один из участников.
Собрали примерно 400 килограмм мусора и выскребли несколько стогов травы вдоль водоёма прокомментировал объёмы Никита Чапурин.
Помочь в приборке излюбленного места отдыха пришло 8 человек и 2 семьи.
Во время субботника познакомились с 14-летним Ильёй К., который практически каждый день сам приходит сюда убираться. Один. Он учится в 49 школе на Тагилстрое рассказала участница уборки парка.
Результат совместных трудов того стоил.
Спасибо большое тем, кто откликнулся и не пожалел своего времени и сил, чтобы сделать наш город чуточку лучше и чище! Убедительная просьба, пожалуйста, доносите Ваш мусор до урны, даже если она далеко! Это не сложно обратилась к жителям Нижнего Тагила организатор субботника.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru