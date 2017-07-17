Рыбак из Екатеринбурга спас утопающую нетрезвую компанию на Шарташе (ФОТО)
17 июля 2017, 06:00Здоровье и экология
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Утром 16 июля на Шарташе пьяная компания перевернулась на лодке. В судне находились четыре человека – двое молодых людей и две девушки.
Сюжеты: Екатеринбург
До берега, пишет E1.ru, было порядка 200 метров. С места ЧП были слышны крики пострадавших, поэтому очевидцы незамедлительно вызвали спасателей. Они, добавим, были на месте через 10 минут, однако их помощь уже не понадобилась.
На подмогу к утопающим пришел рыбак – он подплыл к людям на резиновой лодке и спас их.
В главном управлении ведомства сообщили, что неравнодушный екатеринбуржец получит награду от МЧС России.
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Фото: E1.ru
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