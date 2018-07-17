Бригады скорой помощи Кушвы приняли участие в тактико-специальных учениях
Сегодня, 07:00Здоровье и экология
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Навыки и теоретические знания сотрудников бригад скорой помощи города Кушва были проверены в ходе тактико-специальных учений. Медики продемонстрировали готовность экстренного оказания помощи в условиях чрезвычайного положения.
Сюжеты: Кушва
16 июля в городе Кушва в 11-й раз прошли тактико-специальные учения бригад скорой помощи.
Команды, состоящие из двух фельдшеров, диспетчера и водителя, продемонстрировали знания и навыки оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации. В качестве сценария участникам был предложен пожар в одном из торговых центров города.
Видео
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Видео: Cообщество «Моя Кушва»
Задания нашлись для каждого участника команды, передает сообщество «Моя Кушва». По мнению организаторов учений, прохождение испытаний позволяет медикам до автоматизма оттачивать навыки оказания помощи пострадавшим. По итогам судьи отметили высокий уровень подготовки каждой команды и наградили тех, кто набрал больше всего конкурсных баллов.
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