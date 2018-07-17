Бригады скорой помощи Кушвы приняли участие в тактико-специальных учениях

16 июля в городе Кушва в 11-й раз прошли тактико-специальные учения бригад скорой помощи.

Команды, состоящие из двух фельдшеров, диспетчера и водителя, продемонстрировали знания и навыки оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации. В качестве сценария участникам был предложен пожар в одном из торговых центров города.

Видео Видео: Cообщество «Моя Кушва»