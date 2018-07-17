Свердловские больницы жалуются на нехватку донорской крови

Стать донором может любой человек от 18 лет, не имеющий проблем со здоровьем, массой тела более 50 килограммов. Объем сдаваемой крови не должен превышать 4-6 мл на один килограмм массы тела. При себе нужно иметь паспорт. Женщины могут сдавать кровь четыре раза в год, мужчины – пять раз.