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Свердловские больницы жалуются на нехватку донорской крови
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Donory krovi perechen lgot v 2016 godu

Свердловские больницы жалуются на нехватку донорской крови

Сегодня, 09:00Здоровье и экология
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