Свердловские больницы жалуются на нехватку донорской крови

Больницы Свердловской области испытывают дефицит донорской крови. При этом нехватка фиксируется по всем группам.
Специалисты говорят о повышенной потребности в первой группе крови обоих факторов, второй положительной, третьей и четвертой отрицательных.
По остальным позициям ситуация не такая критичная, отмечают медики.
В Станции переливания крови Нижнего Тагила призывают всех тагильчан принять участие в сдаче донорской крови.
Мы полностью обеспечиваем весь город, Горнозаводской округ и даже помогаем Екатеринбургу,отмечает Неля Петрова, начальник Станции переливания крови в Нижнем Тагиле
Стать донором может любой человек от 18 лет, не имеющий проблем со здоровьем, массой тела более 50 килограммов. Объем сдаваемой крови не должен превышать 4-6 мл на один килограмм массы тела. При себе нужно иметь паспорт. Женщины могут сдавать кровь четыре раза в год, мужчины – пять раз.