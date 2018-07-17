Воспитанники лагеря при школе в Туринске питались просроченной продукцией

В холодильниках была обнаружена сметана с истёкшим сроком годности. В ходе разбирательства стало известно, что просроченную продукцию поставляло муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания». Со стороны школьной столовой контроль за срокам годности пищевых продуктов установлен не был.