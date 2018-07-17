Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Воспитанники лагеря при школе в Туринске питались просроченной продукцией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
C32f37a59a14298496f29c96af135c24 lg05a78f

Воспитанники лагеря при школе в Туринске питались просроченной продукцией

Сегодня, 21:30Здоровье и экология
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Госдолг Свердловской области вырос на 7 млрд рублей