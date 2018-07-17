Воспитанники лагеря при школе в Туринске питались просроченной продукцией
Сегодня, 21:30Здоровье и экология
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По результатам прокурорской проверки, в детском лагере при Городищенской средней общеобразовательной школе выявлены нарушения правил питания. Предприятие «Комбинат школьного питания» поставляло просроченную молочную продукцию, а шеф-повар столовой не организовал контроль за сроками годности.
Прокуратура Туринского района выявила нарушения правил питания в детском оздоровительном лагере дневного пребывания при МАОУ «Городищенская средняя общеобразовательная школа».
В холодильниках была обнаружена сметана с истёкшим сроком годности. В ходе разбирательства стало известно, что просроченную продукцию поставляло муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания». Со стороны школьной столовой контроль за срокам годности пищевых продуктов установлен не был.
По итогам проверки были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Предприятию был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей, шеф-повар столовой оштрафован на 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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