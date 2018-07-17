Запах краски и кот: тагильчанка не смогла лечить ребенка в инфекционке

Молодая мама попала в инфекционную больницу с 11-месячной дочерью 12 июля. Пациентка рассказала, что 16 июля по распоряжению главврача больницы их перевели в педиатрическое отделение на 6 этаж. При этом никто не предупредил, что на этаже только что закончился ремонт и в отделении стоит запах краски.

В больницу с ребенком попали 12 июля, нас определили в 1 отделение. Там пролежали до 16 числа. 16 июля по распоряжению главврача нас перевели в педиатрическое отделение на 6 этаж. Нас не предупредили о том, что там только что прошел ремонт. Когда мы поднялись на 6 этаж, там сотрудники до сих пор отмывали отделение, там был полный разгром, воняло жутко краской. Санитарки растворителями оттирают краску от пола. Они даже не были готовы нас принять, а мы должны были продолжить лечение там,рассказала тагильчанка.

По словам мамы маленькой пациентки, на этаже они смогли провести не более часа, так как от запаха краски начала болеть голова. Она отметила, что отделение не было готово к приему пациентов: палаты не были оборудованы, на полу и окнах оставались следы краски. Женщина пояснила, что не смогла сделать фото на этаже, потому что в тот момент думала только о том, как скорее покинуть помещение.

На 6 этаже мы смогли провести ровно час, так как там невозможно было находиться из-за запаха краски. У меня, у взрослого человека, начала болеть голова. Что тогда говорить о детях, которые и так болеют, а еще должны этим дышать. На 6 этаже мы были одни на момент перевода. Палаты не были до конца оборудованы, там были кровати, но они даже не были помыты после ремонта. Даже окна были вымыты «на черновую». Когда я сказала, что сильно пахнет краской, медперсонал начал меня уверять, что мне кажется. Но краску оттирали растворителем, бутылки с ним стояли здесь же. Единственная моя ошибка, что я не сделала фотографии отделения. Было не до этого, хотелось быстрее оттуда сбежать от запаха. И при этом ребенок 11-месячный на руках, которого некуда положить.пояснила мама юной пациентки.

Женщина считает, что спешка с их переводом в другое отделение была связана с заселением медперсонала в бокс на первом этаже. Она пояснила, что неоднократно видела, что в 5-м боксе проживает врач. А в день их перевода еще один бокс готовили к заселению нового квартиранта из медперсонала.

Самое интересное, что перевели нас бегом возможно потому, что в боксах на первом этаже проживают врачи. Видела сама, что в 5 боксе проживает врач. Санитарка подтвердила, что нас выгоняли из бокса, так как он подготавливался для проживания еще одного врача. Именно проживания, об этом говорили санитарки и медсестры. В 5 боксе у нее даже кот живет. А у детей может быть аллергия на животных. Санитарки в этих «квартирах» прибирают, меняют белье по пятницам и жалуются, что от кота много шерсти. Вот так используются боксы, которые предназначены для лечения больных. Во многих боксах сделан капитальный ремонт, они комфортные, с отдельным санузлом. Когда мы находились на первом этаже, не было никаких нареканий ни к условиям, ни к медперсоналу,поделилась жительница Нижнего Тагила.

Тагильчанка с маленьким ребенком рассказала, что не смогла находиться в отделении, где стоял запах краски. Было принято решение отказаться от стационарного лечения и покинуть больницу. Она пояснила, что медперсонал не предложил ей никакой альтернативы для продолжения лечения в стенах медучреждения. Мать сообщила, что переживает за здоровье своего ребенка, так как курс был прерван.

Я считаю, что если ты уже приехал с ребенком, нужно продолжать лечение, но тут пришлось писать отказ и долечиваться дома. При этом, никто из персонала не предложил альтернативу, домой, так домой. Даже не предложили платную палату. Когда просила подойти заведующего отделением, ко мне никто не подошел, зато потом просто выдали бланк на отказ от лечения,пояснила молодая женщина.

Редакция TagilCity.ru связалась с инфекционной больницей в Нижнем Тагиле. В приемной главврача Марины Холманских сообщили, что было получено обращение от пациентки, больше руководству ничего неизвестно. Юрист больницы, которая взаимодействует со СМИ, ответила, что не в курсе ни проживания врачей на территории стационара, ни проблем с запахом краски в педиатрическом отделении.