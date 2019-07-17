В Нижнем Тагиле зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха
Сегодня, 14:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 30 апреля по 18 июня на территории Нижнего Тагила зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, сообщает эколог Андрей Волегов со ссылкой на официальный ответ ФГБУ «Уральское УГМС».
Сюжеты: Нижний Тагил
За указанный период отмечено превышение предельно допустимых концентраций фенола, шесть случаев превышения максимальной разовой ПДК формальдегида, случай превышения среднесуточной ПДК бензола, а также случаи превышения концентрации этилбензола и бензапирена.
По сообщению эколога, в тагильских больницах участились случаи обращений родителей с детьми аллергиками.
16 июля Госдума во втором чтении приняла законопроект о квотировании выбросов в Нижнем Тагиле и 11 городах России. Планируется, что к 2021 году в этих городах совокупный объем выбросов снизится на 22%.
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