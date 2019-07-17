В Нижнем Тагиле зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

За указанный период отмечено превышение предельно допустимых концентраций фенола, шесть случаев превышения максимальной разовой ПДК формальдегида, случай превышения среднесуточной ПДК бензола, а также случаи превышения концентрации этилбензола и бензапирена.

16 июля Госдума во втором чтении приняла законопроект о квотировании выбросов в Нижнем Тагиле и 11 городах России. Планируется, что к 2021 году в этих городах совокупный объем выбросов снизится на 22%.