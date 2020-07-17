Более 50 тысяч свердловчан находятся под наблюдением из-за COVID-19

Из общего числа таких пациентов 25 624 – это дети. Куйвашев отметил, что многим может показаться, что опасность миновала, однако не стоит забывать о соблюдении санитарных правил.

Даже в случае, если у вас нет симптомов, поберегите свое здоровье и здоровье близких и не пренебрегайте правилами безопасности, написал губернатор.

Также он написал, что в регионе ситуация с заболеваемостью остается напряженной. За последние сутки 301 свердловчанин заболел COVID-19.