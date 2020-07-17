Мурашко прокомментировал возможную ликвидацию екатеринбургского горздрава

На брифинге в ходе рабочего визита в Свердловскую область он высказался о пользе такого решения.

Функционально оба подразделения работают на один результат. Чем проще коммуникация, чем более вертикально она выстроена, тем выше эффективность, заявил Михаил Мурашко.

При этом напрямую о том, будет ли принято решение, он не сказал.