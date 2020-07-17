Мурашко прокомментировал возможную ликвидацию екатеринбургского горздрава
Сегодня, 17:42Здоровье и экологияФото: официальный сайт Минздрава России
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал возможное упразднение управления администрации Екатеринбурга с последующим подчинением медучреждений города областным властям.
Сюжеты: Екатеринбург
На брифинге в ходе рабочего визита в Свердловскую область он высказался о пользе такого решения.
Функционально оба подразделения работают на один результат. Чем проще коммуникация, чем более вертикально она выстроена, тем выше эффективность, заявил Михаил Мурашко.
При этом напрямую о том, будет ли принято решение, он не сказал.
Напомним, вопрос о возможной ликвидации горздрава Екатеринбурга с передачей полномочий области поднимается в последние пять лет.
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