Тагильчане во время утреннего дождя пожаловались на серую дымку
Сегодня во время утреннего дождя тагильчане заметили серую дымку над городом.
Эколог Андрей Волегов в разговоре с TagilCity.ru отметил, что серую дымку видно по вечерам и во время сумерек. При этом, согласно данным ежедневного мониторинга, предоставляемого ФБГУ «УГМС», с 8 по 16 июля превышения загрязняющих веществ в городском воздухе зафиксировано не было.
По словам Андрея Волегова, сложно говорить о том, по какой причине УГМС не фиксирует выбросы.
На мой взгляд, как у нас в городе и с водой, то чем должен заниматься Роспотребнадзор, и выжженые леса, чем должна заниматься Природоохранная прокуратура, сказал TagilCity.ru Андрей Волегов.
В городе уже несколько дней стоит безветренная и жаркая погода, что не благоприятствует рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Напомним, в период с 11 июня по 14 июля УГМС четыре раза фиксировало превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Кроме того, в июле на сайте службы был размещен отчет за апрель о качестве воздуха. Который показал превышения этилбензола и бензапирена в воздухе Нижнего Тагила почти пол года назад.