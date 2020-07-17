Тагильчане во время утреннего дождя пожаловались на серую дымку

Эколог Андрей Волегов в разговоре с TagilCity.ru отметил, что серую дымку видно по вечерам и во время сумерек. При этом, согласно данным ежедневного мониторинга, предоставляемого ФБГУ «УГМС», с 8 по 16 июля превышения загрязняющих веществ в городском воздухе зафиксировано не было.

По словам Андрея Волегова, сложно говорить о том, по какой причине УГМС не фиксирует выбросы.

На мой взгляд, как у нас в городе и с водой, то чем должен заниматься Роспотребнадзор, и выжженые леса, чем должна заниматься Природоохранная прокуратура, сказал TagilCity.ru Андрей Волегов.

В городе уже несколько дней стоит безветренная и жаркая погода, что не благоприятствует рассеиванию вредных примесей в воздухе.