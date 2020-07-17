Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила

Рейтинг составлен по объему загрязнений (в порядке убывания), выбрасываемых в атмосферу. Актуальная информация о выбросах в воздух Нижнего Тагила взята из открытых данных реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Данные предоставляют сами предприятия. Количество выбросов регламентируется значением ПДК (предельно допустимая концентрация химических элементов и их соединений в воздухе), которая установлена Роспотребнадзором.

1. Оксид углерода.

Относится к четвертому малоопасному классу. Количество выбросов этого химического вещества составило 44 027 тонн за год. Его разовое ПДК составляет 5 мг/м3, среднесуточное — 3 мг/м3.

Больше всего оксидом углерода тагильский воздух «снабжает» ЕВРАЗ НТМК — 43 500 тыс. тонн в год. Меньшее количество выбрасывают ВГОК — 173 тонны в год, «Уралхимпласт» — 165 тонн в год, «Планта» — 132 тонны в год, УВЗ — 9,7 тонны в год.

Оксид углерода получается при сжигании органического материала, типа угля, древесины, бумаги, масла, бензина и т. д. То есть, это тот самый «угарный газ» о котором рассказывают еще в школе. Не имеет цвета и запаха. Последствиями повышенной концентрации угарного газа в атмосфере станут головная боль, слабость, бессонница и повышенная утомляемость.

2. Диоксид азота.

Имеет третий класс опасности. За год в воздух Нижнего Тагила его попадает 6 486 тонн. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное — 0,04 мг/м3.

Источниками выбросов стали ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Диоксид азота действует как раздражитель и является потенциальным возбудителем легочных заболеваний, так как нарушает работу верхних дыхательных путей. Из-за бурого цвета его называют «лисьим хвостом».

3. Диоксид серы.

Относится к третьему классу опасности. В тагильский воздух в течении года его попало 6 116 тонн. Его разовое ПДК составляет 0,5 мг/м3, среднесуточное — 0,05 мг/м3.

Диоксидом серы атмосферу наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год, «Планта» — 1,8 тонны в год, «Уралхимпласт» — 225 кг в год.

Диоксид серы еще называют сернистым газом. Его запах похож на запах горящей спички. Образуется при сгорании угля и нефти, в металлургических производствах, при переработке содержащих серу руд (сульфиды), при различных химических технологических процессах. При повышении среднесуточного ПДК до 0,1-0,2 мг/м3 резко увеличивается заболеваемость бронхитами у людей старше 55 лет.

Тагильчане во время утреннего дождя пожаловались на серую дымку

4. Оксид азота.

Имеет третий класс опасности. Выброшено за год — 3 868 тонн. Его разовое ПДК составляет 0,4 мг/м3, среднесуточное — 0,06 мг/м3.

Выбросы оксида азота идут от ЕВРАЗа — 2 500 тонн в год, УВЗ — 1 100 тонн в год, ВГОК — 163 тонны в год, «Планта» — 11 тонн в год, «Уралхимпласт» — 9,7 тонны в год.

Оксид азота — это бесцветный газ со слабым сладковатым запахом, известен под названием «веселящий газ», так как значительные количества его возбуждающе действуют на нервную систему. Так же как и диоксид азота влияет на работу дыхательных путей.

5. Пыль двуокиси кремния.

Имеет третий класс опасности. При мониторинге загрязнений такую пыль разделяют на три вида по количеству содержания двуокиси кремния: ниже 20% (доломит, пыль цементного производства — известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.), от 20 до 70% (шамот, цемент, пыль цементного производства — глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) и более 70% (динас и др.).

Разовое ПДК первого вида пыли составляет 0,5 мг/м3, среднесуточное — 0,15 мг/м3. За год ее выброшено 2 415 тонн. Из них 1 500 тонн ЕВРАЗом, 875 тонн — ВГОКом, 116 тонн — УВЗ.

Для второго вида пыли разовое ПДК — 0,3 мг/м3, среднесуточное — 0,1 мг/м3. Всего за год в воздух попало 1 822 тонны такой пыли. Ее источниками стали ВГОК — 1 000 тонн, УВЗ — 713 тонн, ЕВРАЗ — 37 тонн.

Для третьего вида разовое ПДК равно 0,15 мг/м3, среднесуточное — 0,05 мг/м3. В течении года выброшено 45,9 тонны этой пыли. Большее количество выбросил УВЗ — 45,7 тонны в год, еще 242 кг — ЕВРАЗ.

Пыль двуокиси кремния является канцерогеном. Соприкосновение с распространяющейся по воздуху мелкодисперсной пылью может вызвать рак легких и другие тяжелые заболевания дыхательных путей.

6. Оксид (триоксид) железа.

Относится к третьему классу опасности. За год его выброшено в воздух 2 349 тонн. Значение разового ПДК для оксида железа не установлено, среднесуточное ПДК составляет 0,04 мг/м3.

В воздух Тагила его больше всего выбрасывает ЕВРАЗ — 1 600 тонн в год, УВЗ — 687 тонн в год, «Планта» — 3,5 тонны год, ВГОК — 1,4 тонны в год, «Уралхимпласт» — 741 кг в год.

Фото: Андрей Волегов

При сгорании железного порошка в окружающую среду поступает дым оксида железа, который может вызвать патологические изменения функций легких.

7. Диметилбензол (Ксилол).

Имеет третий класс опасности. Выброшено за год — 438 тонн. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное значение ПДК отсутствует.

Источниками выбросов ксилола являются УВЗ — 401 тонна в год, ВГОК — 1,5 тонны в год, ЕВРАЗ — 34 тонны в год, «Планта» — 811 кг в год, «Уралхимпласт» — 265 кг в год.

Ксилол применяется как органический растворитель для изготовления пластмассы, лаков, красок, строительного клея. В малых концентрациях ксилол никак не вредит человеку, однако при длительном вдыхании паров ксилола появляется наркотическая зависимость.

8. Сажа.

Относится к третьему классу опасности. За год в тагильский воздух ее попало 212 тонн. Разовое ПДК сажи составляет 0,15 мг/м3, среднесуточное — 0,05 мг/м3.

Сажу в воздух выбрасывают ЕВРАЗ — 169 тонн в год, УВЗ — 25 тонн в год, ВГОК — 17 тонн в год, «Уралхимпласт» — 48 кг в год, «Планта» — 23,5 кг в год.

Сажа образуется при горении в промышленных печах, выбрасывается вместе с продуктами горения в атмосферу в виде вредных дымов. Длительный контакт с сажей вызывает рак кожи, обостряются респираторные заболевания, истончается слизистая верхних дыхательных путей.

9. Гидроцианид (Водород цианистый)

Имеет более высокий, второй, класс опасности. Выброшено за год — 131,5 тонны. Значение разового ПДК для гидроцианида не установлено, среднесуточное ПДК составляет 0,01 мг/м3.

УГМС в июле опубликовало отчет о качестве воздуха в Нижнем Тагиле за апрель

Основными источниками цианистого водорода в воздухе стали ЕВРАЗ — 131,1 тонн в год и УВЗ — 431 кг в год.

Водород цианистый применяется в синтезе нитрильного каучука, синтетического волокна, пластмасс, органического стекла, молочной кислоты и других промышленных областях. Ядовит при его высоких концентрациях начинается головная боль, головокружение, раздражение слизистых верхних дыхательных путей и глаз, горечь во рту, чувство страха.

10. Аммиак.

Считается почти не вредным и имеет четвертый класс опасности. За год в воздух попало 90,8 тонны. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное — 0,04 мг/м3.

Аммиак в Нижнем Тагиле выбрасывают ЕВРАЗ — 87,8 тонны в год, «Уралхимпласт» — 1,4 тонны в год, УВЗ — 1,2 тонны в год, «Планта» — 169 тонн в год.

Основными источниками выделения аммиака являются азотнотуковые комбинаты, предприятия по производству азотной кислоты и солей аммония, холодильные установки, коксохимические заводы и животноводческие фермы. Аммиак — это токсичный газ, при хронических отравлениях наблюдаются расстройство пищеварения, катар верхних дыхательных путей, ослабление слуха.

11. Бензол.

Относится к высокоопасным веществам. В течении года было выброшено 77,6 тонны бензола в атмосферу. Его разовое ПДК составляет 0,3 мг/м3, среднесуточное — 0,1мг/м3.

Единственным источником выброса бензола в Нижнем Тагиле являются предприятия ЕВРАЗа, так как бензол нужен в металлургической промышленности и перегонке угля.

При хроническом воздействии бензол накапливается в жировой ткани. В высоких концентрациях нейротоксичен, при хроническом воздействии может приводить в поражению костного мозга.

12. Сероводород.

Также является высокоопасным. За год в воздух Нижнего Тагила попало 73,3 тонны этого вещества. Его разовое ПДК составляет 0,008 мг/м3, среднесуточное значение ПДК отсутствует.

Больше всего сероводорода за год выбросил ЕВРАЗ — 73,1 тонны, так как этот газ используется в коксохимическом производстве. Остальные предприятия загрязняют воздух этим веществом в небольших количествах — 200 кг в общем.

В атмосфере, взаимодействуя с другими загрязнителями, может превращаться в серную кислоту и растворяться в дождевой воде. Длительное и систематическое воздействие сероводорода приводит к иммунодефициту, увеличению количества заболеваний легочной системы и неврозами.

В Нижнем Тагиле Росгидромет не фиксирует превышений, несмотря на облако из выбросов

13. Марганец и его соединения.

Относится ко второму (высокоопасному) классу. В тагильский воздух за год попало 62,3 тонны аммиака. Его разовое ПДК составляет 0,1 мг/м3, среднесуточное — 0,01мг/м3.

Марганцем атмосферу загрязняют ЕВРАЗ — 25 тонн в год, ВГОК — 19 тонн в год, УВЗ — 18,2 тонны в год.

Этот химический элемент является составляющей промышленной пыли и перемещается в окружающей среде с частичками пыли. Избыточное накопление марганца в организме сказывается, в первую очередь, на функционировании центральной нервной системы. Это проявляется в утомляемости, сонливости, ухудшении функций памяти.

14. Метилбензол (Толуол).

Имеет третий класс опасности. Выброшено 56,2 тонны в год. Его разовое ПДК составляет 0,6 мг/м3, среднесуточное значение ПДК отсутствует.

Из общего количества загрязнений толуолом УВЗ выбросил за год 36 тонн этого вещества, ЕВРАЗ — 12 тонн за год, «Планта» — 5 тонн в год, ВГОК — 2 тонны за год.

Толуол проникает в организм человека не только через органы дыхания, но и через кожу. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз, заторможенность, нарушения работы вестибулярного аппарата, галлюцинации.

15. Ацетон.

Относится к неопасным веществам (4 класс опасности). За год в воздух его попало 42,6 тонны. Его разовое ПДК составляет 0,35 мг/м3, среднесуточное значение ПДК отсутствует.

Ацетон выбрасывают УВЗ — 30 тонн в год, ЕВРАЗ — 5 тонн в год, «Уралхимпласт» — 4,3 тонны в год, «Планта» — 2,4 тонны в год, ВГОК — 754 кг в год.

Это вещество растворяет жировые клетки в головном мозге, сердце и печени. В результате возникает заторможенность и галлюцинации.

Фото: Андрей Волегов

16. Триоксид алюминия.

Имеет второй класс опасности. Общее количество выброшенного металла в Нижнем Тагиле за год — 37,6 тонны. Значение разового ПДК для алюминия не установлено, среднесуточное ПДК составляет 0,01 мг/м3.

Тагильский воздух алюминием загрязняют ВГОК — 28,2 тонны в год, УВЗ — 8,5 тонны в год, ЕВРАЗ в меньшей степени — 459 кг в год.

При вдыхании пыли или дыма с примесью алюминия поражаются в основном легкие. В почках и сердце также могут отмечаться изменения в тканях. Развивается склероз сосудов легких и печени.

17. Пятиокись ванадия.

Один из самых опасных элементов. В воздух за год его попало 24,7 тонны. Значение разового ПДК для этого элемента не установлено, среднесуточное ПДК составляет 0,002 мг/м3.

Выбросом ванадия происходит только на предприятиях ЕВРАЗа, так как этот элемент используется в качестве добавки при плавки металлов.

В Нижнем Тагиле был зафиксирован выброс сероводорода

Ванадий ядовит. Вызывает раздражение дыхательных путей, легочные кровотечения, головокружение, нарушение деятельности сердца, почек.

18. Формальдегид.

Относится ко второму классу опасности. За год в воздух Тагила попало 22,4 тонны формальдегида. Его разовое ПДК составляет 0,05 мг/м3, среднесуточное — 0,01мг/м3.

Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Применяют формальдегид в основном при изготовлении пластмасс. Этот газ оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров. Оказывает сильное воздействие на нервную систему. Формальдегид занесен в список канцерогенных веществ.

19. Хлористый водород (соляная кислота).

Имеет второй класс опасности. За год выброшено 17,5 тонны хлористого водорода. Его разовое ПДК составляет 0,2 мг/м3, среднесуточное — 0,1мг/м3.

В атмосферу вещество попадает от деятельности УВЗ — 16,1 тонны в год, ЕВРАЗа — 920 кг в год, «Планты» — 437 кг в год.

Хлористый водород оказывает сильное раздражающее действие на органы дыхания. Длительное воздействие малых концентраций вызывает катары верхних дыхательных путей, быстрое разрушение эмали зубов.

20. Гидроксибензол (Фенол).

Высокоопасен. В воздух за год было выброшено 12,4 тонны фенола. Его разовое ПДК составляет 0,01 мг/м3, среднесуточное — 0,006мг/м3.

Фенол больше остальных выбрасывает ЕВРАЗ — 7,5 тонны в год, следом — УВЗ — 2,3 тонны в год, «Уралхимпласт» — 1,7 тонны в год.

Является летучим веществом с характерным резким запахом. Пары его ядовиты. При попадании на кожу фенол вызывает болезненные ожоги.