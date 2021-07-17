На Урале 50 тысяч человек ждут своей очереди на вакцинацию от COVID-19

На Урале 50 тысяч человек ждут своей очереди на вакцинацию от COVID-19
На Урале 50 тысяч человек ждут своей очереди на вакцинацию от COVID-19
Сегодня, 16:12Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
50 тысяч человек, записавшихся на прививку от коронавируса через госуслуги или в городских поликлиниках, ожидают своей очереди на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области.

По данным регионального оперштаба, на Урале 50 тысяч человек ждут своей очереди на вакцинацию от коронавирусной инфекции. В том числе порядка 29 тысяч человек ожидают очереди привиться в Екатеринбурге.

При звонках в поликлинику уральцам предлагают записаться на вакцинацию от COVID-19 только в следующем месяце, а в некоторых случаях и в сентябре текущего года. Об этом свердловчане жалуются в социальных сетях. На госуслугах же сервис недоступен совсем. Недоступна форма записи и система не реагирует на отклик, появляется информация о том, что «в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию».

Попасть на прививку без записи от коронавируса можно в торговых центрах или других мобильных пунктах вакцинации.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с критикой о работе регионального сайта госуслуг на встрече со студентами и волонтерами УГМУ в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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