На Урале 50 тысяч человек ждут своей очереди на вакцинацию от COVID-19

По данным регионального оперштаба, на Урале 50 тысяч человек ждут своей очереди на вакцинацию от коронавирусной инфекции. В том числе порядка 29 тысяч человек ожидают очереди привиться в Екатеринбурге.
При звонках в поликлинику уральцам предлагают записаться на вакцинацию от COVID-19 только в следующем месяце, а в некоторых случаях и в сентябре текущего года. Об этом свердловчане жалуются в социальных сетях. На госуслугах же сервис недоступен совсем. Недоступна форма записи и система не реагирует на отклик, появляется информация о том, что «в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию».
Попасть на прививку без записи от коронавируса можно в торговых центрах или других мобильных пунктах вакцинации.
Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с критикой о работе регионального сайта госуслуг на встрече со студентами и волонтерами УГМУ в Екатеринбурге.