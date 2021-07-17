Впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей в Нижнем Тагиле

Вдоль подъездной дороги к мосту через пруд на ГГМ производится реконструкция канализационного коллектора и труб. Впервые в Нижнем Тагиле для этих работ применена новая европейская технология по укладке инженерных сетей без остановки работы всей отводящей стоки сети.

О применении новой европейской технологии по укладке инженерных сетей при реконструкции канализационного коллектора и труб сообщили в пресс-службе «Водоканал-НТ». Специалисты реконструируют старый коллектор вдоль улицы Раздельная за гипермаркетом «Лента» на ГГМ в Нижнем Тагиле, где идет строительство новой дороги, ведущей к мосту. Заодно после реконструкции коллектора планируется обновить примерно 400 метров канализационной сети с заменой труб. Для работ впервые в городе будет применена технология производства спиральновитых профилированных полиэтиленовых труб. Такой метод позволяет производить реконструкцию инженерных сетей без остановки работы всей отводящей стоки сети. Напомним, МУП «Тагилдорстрой» готов приступить к очистке Черноисточинского пруда от донных отложений, поскольку подготовительные работы почти завершены. Подготовка площадки к очистным работам проходит на Черноисточинском водохранилище

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