Впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей в Нижнем Тагиле

Впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей в Нижнем Тагиле
Впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:38Здоровье и экологияФото: Скриншот видео телекомпании "Тагил-ТВ"
Вдоль подъездной дороги к мосту через пруд на ГГМ производится реконструкция канализационного коллектора и труб. Впервые в Нижнем Тагиле для этих работ применена новая европейская технология по укладке инженерных сетей без остановки работы всей отводящей стоки сети.

О применении новой европейской технологии по укладке инженерных сетей при реконструкции канализационного коллектора и труб сообщили в пресс-службе «Водоканал-НТ». Специалисты реконструируют старый коллектор вдоль улицы Раздельная за гипермаркетом «Лента» на ГГМ в Нижнем Тагиле, где идет строительство новой дороги, ведущей к мосту.

Заодно после реконструкции коллектора планируется обновить примерно 400 метров канализационной сети с заменой труб. Для работ впервые в городе будет применена технология производства спиральновитых профилированных полиэтиленовых труб. Такой метод позволяет производить реконструкцию инженерных сетей без остановки работы всей отводящей стоки сети.

Напомним, МУП «Тагилдорстрой» готов приступить к очистке Черноисточинского пруда от донных отложений, поскольку подготовительные работы почти завершены.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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