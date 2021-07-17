Врачи рассказали о возможности заражения коронавирусом после вакцинации

В настоящее время в России полным ходом идёт вакцинация от коронавируса. Специалисты отмечают, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привиться 60% населения, а в нашей стране прививку поставили менее 20%. Основным аргументом для отказа, многие граждане называют то, что даже привитые заражаются и болеют.

Как отмечают медики, основная цель вакцинации – выработка антител, которые помогают нашему организму справиться с вирусом. Однако антитела не предотвращают полностью заболевание, а помогают организму бороться с болезнью. Как отмечает иммунолог Владимир Болибок, из ста привитых могут заболеть два-три человека, но из заболевших никто не умрёт – пока не было случаев, чтобы вакцинированный пациент скончался от COVID-19. Врач также отметил, что бывают случаи, когда пациенты заболевали на второй, третий день после прививки. Но это обычная и естественная реакция организма на вакцину. Это статистическая коллизия, на самом деле, потому что мы живем в эпоху пандемии. А если б человек не привился? Он бы тоже заболел, но с прививкой бы это не связали, потому что он не прививался. А тут он привился и заразился. Если бы он привился зимой, а сейчас заболел, это тоже бы никто не связал с прививкой. Заразиться в эпоху пандемии легко, с прививкой или без прививки. Связывать это с вакциной некорректно,говорит доктор. Специалисты призывают граждан вакцинироваться и продолжать соблюдать меры предосторожности. Напомним, что уральский врач озвучил самые частые побочные эффекты после перенесенного коронавируса. Врач аллерголог – иммунолог Иван Скороходов рассказал, с какими жалобами приходят пациенты после COVID-19. Бессонница, слабость, выпадение волос: уральский врач о последствиях коронавируса

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter