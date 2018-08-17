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Золотодобытчики незаконно сбрасывают глину в реку Тагил: прокуратура ведет проверку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Золотодобытчики незаконно сбрасывают глину в реку Тагил: прокуратура ведет проверку

Сегодня, 15:33Здоровье и экология
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