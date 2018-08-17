Золотодобытчики незаконно сбрасывают глину в реку Тагил: прокуратура ведет проверку

Изначально о предполагаемом загрязнении вод на участке между впадением реки Лёвиха и Ленёвским водохранилищем стало известно природоохранной прокуратуре.

Проезжая по мосту 15 августа, мы обнаружили сильное замутнение вод реки и решили в срочном порядке организовать проверочные мероприятия по этому факту. С учетом того, что это лесная местность, требовались специальные возможности. Мы обратились за помощью к общественникам с просьбой о съемке с беспилотного дрона, рассказал TagilCity.ru природоохранный прокурор Нижнего Тагила Денис Исаков.

Председателю общественного движения «Экоправо» Андрею Волегову вместе с коллегами удалось провести съемку с квадрокоптера. В указанном районе действительно было обнаружено глинистое загрязнение. Выезд на место состоялся 16 августа, на следующий день после обращения прокурора.

По словам прокурора Дениса Исакова, даже по фото можно подтвердить факт нарушения.

При золотодобыче как таковой сброс сточных вод в водные объекты недопустим, деятельность должна носить характер оборотного цикла, без водосброса,отметил Денис Исаков в беседе с редакцией TagilCity.ru.

Природоохранный прокурор сообщил, что в этот же день был проведён сбор образцов воды из нескольких точек – до сброса и после сброса. Специалистам контролирующего ведомства предстоит выяснить, насколько серьёзно воздействие на воды при сбросе загрязнения. Речь идёт о возможном попадании химических веществ воду.

Замутненная вода попадает в Ленёвское водохранилище, а затем ниже по течению в реку Тагил. Отметим, город использует эту воду для подготовки горячего компонента.