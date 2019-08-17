Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на рабочих местах

Согласно рекомендациям корпоративных модельных программ «Укрепление здоровья работающих» следует, что ограничить в употреблении стоит продукты, содержащие преизбыток сахара и соли, в их числе газированные напитки, шоколадные батончики, чипсы и сухарики.

В качестве альтернативы предлагается включить в рацион питания работников продукты для здорового перекуса: йогурты с содержанием жира менее 2,5%, овощную соломку, яблочные чипсы или хрустилу, зерновые батончики и т. д.