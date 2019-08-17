Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на рабочих местах
Сегодня, 09:50Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Минздраве считают, что работодателям стоит позаботиться о питании своих сотрудников и ограничить продажу на предприятиях вредных продуктов, пишет ТАСС.
Согласно рекомендациям корпоративных модельных программ «Укрепление здоровья работающих» следует, что ограничить в употреблении стоит продукты, содержащие преизбыток сахара и соли, в их числе газированные напитки, шоколадные батончики, чипсы и сухарики.
В качестве альтернативы предлагается включить в рацион питания работников продукты для здорового перекуса: йогурты с содержанием жира менее 2,5%, овощную соломку, яблочные чипсы или хрустилу, зерновые батончики и т. д.
Также работодателям рекомендуется проводить тематические дни по здоровому питанию и организовать доставку полезной еды на рабочие места.
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