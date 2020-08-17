Профильные ведомства не контролируют качество воды в реках Вилюй и Ряжик

Жители Новоасбеста в Горноуральском ГО уже несколько лет жалуются на слив неочищенных вод в реки из-за износа очистных сооружений более чем на 90%. Редакция TagilCity.ru решила разобраться, кто контролирует качество воды в данных водоемах и каков уровень загрязнения на текущий момент. Для получения информации о результатах мониторинга водных объектов журналист направил запрос в Росприроднадзор. Ведомство ответило, что в их компетенцию не входит мониторинг окружающей среды. Также было рекомендовано обратиться в Росгидромет.
Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг мониторинга состояния и загрязнения окружающий среды,значится в ответе.
Однако и Росгидромет не смог предоставить информацию о качестве воды в данных водоемах, сославшись на ФБГУ «Уральское УГМС».
Створы государственной наблюдательной сети (ГНС) на реках Вилюй и Ряжик отсутствуют, поэтому предоставить информацию о качестве воды вышеуказанных водных объектов по результатам наблюдений ФГБУ «Уральское УГМС» в настоящее время невозможно, сказано в ответе УГМС на запрос.
Таким образом, и в третьем ведомстве получить ответ не удалось. Следом был отправлен запрос в Министерство экологии и природных ресурсов Свердловской области. Но и там заявили, что качество воды ведомство не контролирует.
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области мониторинг на указанных объектах не проводился… […] В Министерстве на реки Вилюй и Ряжик не оформлялись права пользования водными объектами, и, следовательно, отчетная документация о качестве воды в месте водопользования также отсутствует. В адрес Министерства в 2020 году жалоб о загрязнении выше указанных объектов не поступало, сообщили редакции в Министерстве природы и экологии Свердловской области.сообщили журналисту в ведомстве.
Ответ на запрос, отправленный в департамент информационной политики на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, на момент публикации не поступил.
Таким образом, редакция пришла к выводу, что качество воды в реках Вилюй и Ряжик не контролируется профильными ведомствами.
Проблема неработающих очистных сооружений в Новоасбесте не решается много лет. По данным TagilCity.ru, с ноября 2017 года сооружения не эксплуатировались. Неочищенные бытовые отходы сливались в водоемы, а износ сооружений составлял 99%. На 2020 год ситуация не изменилась.
Пресс-служба администрации Горноуральского ГО, в ответ на редакционный запрос, отправленный на имя главы округа Дмитрия Летникова, заявила, что сооружения функционируют. После этого была организована проверка природоохранной прокуратуры, которая выявила, что сооружения не функционируют.