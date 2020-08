Из-за ухудшения атмосферных условий МЧС продлило в Свердловской области штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди. Министерство просит граждан соблюдать меры безопасности.

В ведомстве рекомендуют жителям не покидать пределы своего жилища, закрывать окна, двери балконов и форточки. Владельцам частных домов и садоводческих угодий рекомендуется принять меры по отведению дождевой воды, прочистить сливы. Водителей просят быть внимательнее во время движения, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия, а пешеходам отнестись с особым вниманием к пересечению проезжей части.

