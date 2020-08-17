В Свердловской области за сутки коронавирус выявлен у 141 человека

В Свердловской области за сутки коронавирус выявлен у 141 человека

Сегодня, 12:45Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области еще у 141 жителя подтвержден коронавирус за 16–17 августа, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция подтверждена у 56 человек. Остальные зараженные являются жителями 29 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 23 456 человек.

Отмечается, что состояние 87 пациентов расценивается как тяжелое, из них 81 находится в реанимации, в том числе 41 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Еще 289 человек находятся в состоянии средней тяжести.

По выздоровлению из больниц выписан 71 человек. Всего от инфекции выздоровели 19 102 человека.

Также подтверждено пять летальных случаев. В общей сложности инфекция унесла жизни 374 уральцев.

За минувшие сутки в России было подтверждено 4892 случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных составляет 927 745 случаев, причем 736 101 выздоровели. Только за последние сутки из больниц выписано 3133 человека. Кроме того, в стране подтверждено 55 летальных случаев. Всего от инфекции скончались 15 740 россиян.

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