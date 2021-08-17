121 случай COVID-19 выявлен в Нижнем Тагиле за минувшие сутки

За все время пандемии коронавирус диагностирован у 8 639 тагильчан, сообщается на сайте регионального Росприроднадзора.
В Свердловской области с 16 по 17 августа выявлено 522 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 116 281 человек.
842 госпитализированных свердловчанина находятся в тяжелом состоянии, 421 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За сутки на Среднем Урале выписано 456 пациентов, с начала пандемии выздоровело 107 566 человек. Общее количество смертельных случаев от коронавируса в регионе достигло 4 756 случаев, 27 свердловчан скончались за последние 24 часа.