Аномальная жара вновь прогнозируется в Свердловской области

Жители Свердловской области в конце лета вновь столкнутся с аномальной жарой. Предупреждение, что с 18 по 22 августа на территории региона будет стоять высокая температура, объявили спасатели.

С 18 августа на Урале прогнозируется +29 градусов, а 20 августа — до +34 градусов, гласят данные Свердловского гидрометцентра. В Екатеринбурге ожидается от 29 до 33 градусов. В связи с повышенной температурой спасатели предупреждают, что возможно осложнение обстановки с пожарной опасностью. На данный момент на территории региона запрещены действия с использованием открытого огня, а о каждом возгорании необходимо сообщать в МЧС. Также спасатели рекомендуют оставаться дома, держать окна закрытыми, потреблять достаточное количество воды и избегать возможного перегрева тела, сообщает областное управление МЧС. Напомним, Приволжье вместе со Свердловской областью оказалось в числе регионов, куда пришла аномальная 30-градусная жара. Регионы Росии с аномально-жаркой погодой назвали в Гидрометцентре

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