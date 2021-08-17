ЕВРАЗ стал лидером среди свердловских предприятий по количеству эко-нарушений за год

ЕВРАЗ стал лидером среди свердловских предприятий по количеству эко-нарушений за год
ЕВРАЗ стал лидером среди свердловских предприятий по количеству эко-нарушений за год
Сегодня, 14:36Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Наибольшее число нарушений, выявленных при проверках предприятий Свердловской области Росприроднадзором в 2020 году, оказалось на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» в Нижнем Тагиле.

В ходе проверки ведомства на предприятии за год зафиксировали 13 нарушений. Из них пять в области охраны водных объектов — ЕВРАЗ НТМК пользуется рекой Сухая Ольховка и Вязовка без соответствующих разрешительных документов. Также комбинат осуществляет сброс загрязняющих веществ в реки Малая Кушва, Вязовка, Сухая Ольховка с несоблюдением установленных нормативов.

Четыре нарушения в области охраны атмосферного воздуха. Предприятие осуществляет выбросы загрязняющих веществ с нарушениями условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, допускает предоставление неполной и недостоверной информации об источниках выбросов. Также ЕВРАЗ НТМК эксплуатирует пылегазоочистное оборудование с отклонением от показателей и не в полном объеме выполняет производственный экологический контроль.

Два нарушения в области обращения с отходами — предприятием представлена недостоверная информация в данных учета и в отчете федерального статистического наблюдения.

По одному нарушению в области земельного надзора и платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По результатам проверки выдано предписание, возбуждено 26 административных дел, сообщается в государственном докладе Министерства экологии и природопользования Свердловской области.

Кроме того, по данным доклада, предприятия ЕВРАЗа — «Качканарский горно-обогатительный комбинат» и «Нижнетагильский металлургический комбинат» — заняли третью и четвертую строчку соответственно в списке основных источников загрязнения воздуха в Свердловской области. КГОК выбросил 81,1 тысяч тонн загрязняющих веществ (10,3% от суммарного выброса по региону). НТМК — 64,3 тысяч тонн (8,2% от суммарного выброса по региону).

Напомним, природоохранная прокуратура Нижнего Тагила выяснила причину выбросов желто-зеленого и черного дыма с территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК в июне и июле этого года, а также провела проверку на предприятии.

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докладнарушенияЕВРАЗ НТМКНижний Тагил
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