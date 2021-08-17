На отсутствие препаратов для пациентов реанимации пожаловался врач Североуральска

На отсутствие препаратов для пациентов реанимации пожаловался врач Североуральска
На отсутствие препаратов для пациентов реанимации пожаловался врач Североуральска
Сегодня, 09:58Здоровье и экологияФото: 1МI
Пациенты реанимации не могут получить дорогостоящие лекарства в больнице Североуральска — об этом сообщил местный врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Паршуков. По его словам, причина — многомиллионные долги медучреждения.

О том, что пациенты реанимационного отделения не получают специального внутривенного питания из-за отсутствия лекарств и расходников, на своей странице в Facebook рассказал врач-реаниматолог Алексей Паршуков. Врач переживает, что без необходимых препаратов у людей остается с каждым днем все меньше шансов выжить. Проблема, по мнению Паршукова, возможно, кроется в многомиллионных долгах больницы.

Медик за свой счет покупает лекарства и прописывает их больным. По его словам, делает это он уже не в первый раз, но больше заниматься благотворительностью не в состоянии.

Он считает, что помочь пациентам в сложившейся ситуации могут меценаты.

Напомним, в начале августа 2021 года иск к Минздраву области на право получения бесплатного лекарства от редкой болезни — муковисцидоза — выиграли жители Екатеринбурга.

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Свердловская областьреанимацияздоровьеобществоздравоохранениеврачлекарстваСевероуральск
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