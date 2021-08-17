Названы лучшие контейнерные площадки на севере Свердловской области

Названы лучшие контейнерные площадки на севере Свердловской области
Названы лучшие контейнерные площадки на севере Свердловской области
Сегодня, 12:51Здоровье и экологияФото: Пресс-служба компании «Рифей»
Рейтинг лучших контейнерных площадок на севере Свердловской области был составлен специалистами ООО «Компания «Рифей». Всего выделено 42 объекта, находящихся в 14 городских округах.

Лучшими признаны те пункты сбора отходов, где соблюдаются санитарные нормы, подъездные пути не мешают проезду многотонной техники, регулярно убирается территория и за последние шесть месяцев ни разу не было свалено строительного мусора и деревьев.

По четыре образцовых объекта найдены в Невьянске и Нижнем Тагиле. Они все принадлежат администрации.

По пять контейнерных площадок выделено в Горноуральском ГО и Нижней Туре. Все 10 объектов также принадлежат администрациям городских округов.

Лидером по числу лучших площадок для сбора мусора стал Верхотурский городской округ. Там выделено семь объектов. Они находятся в муниципальной собственности.

Фото:Пресс-служба компании «Рифей»

По словам директора компании, образцовыми считаются площадки, где собственниками учитываются все замечания потребителей и оператора.

Мы вывозим отходы почти с 5 тысяч площадок в 23 городских округах. 42 объекта — это немного, но на них необходимо равняться,сказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Сюжеты:
ПригородНижний Тагил
горноуральскийНевьянскВерхняя ТураНижний ТагилГорноуральский городской округРифей
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