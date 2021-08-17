Не зафиксировано превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 августа

Не зафиксировано превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 августа
Не зафиксировано превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 августа
Сегодня, 22:54Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Во время 2-минутных замеров воздуха между трамвайной остановкой и железнодорожным вокзалом в Нижнем Тагиле в 09:30 показатели диоксида арота были от 0,1 до 0,4 мг/м3.

По результатам 2-минутных замеров воздуха на наличие пяти веществ загрязнителей, итоги диоксида азота достигали отметки 0,4 мг/м3. Корреспондент TagilCity.ru осуществил 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, их результаты остались нулевыми.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний ТагилЭкология Нижнего Тагила
Материалы по теме:
экологиявоздухзамерывокзалНижний Тагилзагрязнения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы