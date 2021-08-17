Не зафиксировано превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 17 августа

По результатам 2-минутных замеров воздуха на наличие пяти веществ загрязнителей, итоги диоксида азота достигали отметки 0,4 мг/м3. Корреспондент TagilCity.ru осуществил 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, их результаты остались нулевыми.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.