После сообщения врача о дефиците лекарств проверка проходит в больнице Североуральска

После сообщения врача о дефиците лекарств проверка проходит в больнице Североуральска
После сообщения врача о дефиците лекарств проверка проходит в больнице Североуральска
Сегодня, 15:19Здоровье и экологияФото: 1МI
Из-за сообщений врача о нехватке лекарственных препаратов в реанимационном отделении больницы Североуральска губернатор Свердловской области поручил Минздраву организовать проверку.

Евгений Куйвашев поручил областному министерству здравоохранения проверить информацию о нехватке альбумина в больнице Североуральска, о которой сообщил на своей странице в Facebook местный врач.

Информацию о том, что специалисты министерства уже выехали в Североуральск, подтвердили в пресс-службе Минздрава.

Главный врач ЦГБ Североуральска Андрей Наумкин отметил, что врач (автор поста в соцсетях) выразил свое частное мнение. И оно не совпадает с реальной ситуацией, передает Ура.ру.

По словам главврача, оказание медпомощи в Североуральске осуществляется согласно стандартам, а закуп лекарств происходит по мере необходимости.

Напомним, о том, что пациенты реанимации не могут получить препараты для терапии, на своей странице в социальных сетях рассказал местный врач-реаниматолог Алексей Паршуков. Он отметил, что без лекарств у людей остается мало шансов выжить.

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