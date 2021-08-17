После жалоб на выбросы и едкий запах на завод под Екатеринбургом нагрянула проверка

Напомним, 16 августа жители поселка Рудный заявили о едком запахе. На месте работали оперативные службы. Они просили граждан закрывать окна и не выходить на улицу. Однако после замера проб воздуха превышения предельно-допустимых концентраций веществ выявлено не было. То же самое заявили и специалисты Роспотребнадзора.