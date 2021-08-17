После жалоб на выбросы и едкий запах на завод под Екатеринбургом нагрянула проверка

После жалоб на выбросы и едкий запах на завод под Екатеринбургом нагрянула проверка
После жалоб на выбросы и едкий запах на завод под Екатеринбургом нагрянула проверка
Сегодня, 15:01Здоровье и экологияФото: 1MI
Производственную площадку «УСМ-Инжиниринг» в поселке Рудный под Екатеринбургом проверят специалисты Ростехнадзора. Причиной стали жалобы сельских жителей на едкий запах с 16 августа 2021 года.

На данный момент специалисты осматривают предприятие. Утром приезжал глава Чкаловского района Екатеринбурга Евгений Шипицын. Накануне завод посетили представители МЧС и экологи. Они делали замеры, которые не показали превышения показателей, пишет Ура.ру со ссылкой на директора предприятия Илью Водопьянова.

Он отметил, что 16 августа завод работал в штатном режиме. Выбросов или хлопков не было. Он также не подтвердил информацию, что запах появился с территории предприятия.

Напомним, 16 августа жители поселка Рудный заявили о едком запахе. На месте работали оперативные службы. Они просили граждан закрывать окна и не выходить на улицу. Однако после замера проб воздуха превышения предельно-допустимых концентраций веществ выявлено не было. То же самое заявили и специалисты Роспотребнадзора.

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