Регионы Росии с аномально-жаркой погодой назвали в Гидрометцентре

В число регионов, куда пришла аномальная 30-градусня жара оказались не только Свердловская область и Урал в целом, но и Приволжье.

Наиболее жаркая погода ожидается на Урале и в Поволжье, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его данным, аномальные температуры установились в эти дни на территории всей страны, однако в Приволжье температуры установились на отметке на 10-11 градусов выше нормы. Аномальная жара зафиксирована и на Урале, где, по прогнозам метеослужб, 30-градусные температуры задержатся еще на неделю. Напомним, по долгосрочным прогнозам синоптиков, аномально солнечно и жарко будет в Свердловской области до четверга 26 августа. В выходные — 21 и 22 августа — на Среднем Урале ожидается до +33 градусов, без осадков. 30-градусная жара задержится на Среднем Урале до середины следующей недели

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