Штрафов на 1,6 млн за грязную питьевую воду выписано за полгода свердловским юрлицам

Помимо штрафов, вынесено 42 предупреждения. В суд направлены три иска по неисполнению санитарного законодательства.
Для питьевого водоснабжения региона используется более 1,2 тысячи источников централизованного водоснабжения и 2,2 тысячи нецентрализованных источников водоснабжения. Вода подается по 850 водопроводам.
Специалисты отбирают пробы и проверяют питьевую воду. За первые полгода было выявлено 11,2% некачественных проб по санитарно-химическим показателям и 2,6% — по микробиологическим. Паразитов во время исследованиq не обнаружено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле жители массово начали жаловаться на качество горячей воды. Проведенная проверка выявила, что в водоснабжение попала застойная вода из систем отопления. Сейчас оборудование промывается, в ближайшие дни специалисты обещают восстановить качество воды.