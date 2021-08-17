Штрафов на 1,6 млн за грязную питьевую воду выписано за полгода свердловским юрлицам

Штрафов на 1,6 млн за грязную питьевую воду выписано за полгода свердловским юрлицам
Штрафов на 1,6 млн за грязную питьевую воду выписано за полгода свердловским юрлицам
Сегодня, 17:07Здоровье и экологияФото: 1MI
116 административных штрафов на сумму почти 1,7 миллиона рублей выписано Роспотребнадзором за грязную питьевую воду в Свердловской области с января по июнь 2021 года. Юридические лица получили 95 штрафов на 1,6 миллиона рублей.

Помимо штрафов, вынесено 42 предупреждения. В суд направлены три иска по неисполнению санитарного законодательства.

Для питьевого водоснабжения региона используется более 1,2 тысячи источников централизованного водоснабжения и 2,2 тысячи нецентрализованных источников водоснабжения. Вода подается по 850 водопроводам.

Специалисты отбирают пробы и проверяют питьевую воду. За первые полгода было выявлено 11,2% некачественных проб по санитарно-химическим показателям и 2,6% — по микробиологическим. Паразитов во время исследованиq не обнаружено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле жители массово начали жаловаться на качество горячей воды. Проведенная проверка выявила, что в водоснабжение попала застойная вода из систем отопления. Сейчас оборудование промывается, в ближайшие дни специалисты обещают восстановить качество воды.

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Свердловская областьводапроверкаРоспотребнадзор
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