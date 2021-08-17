Уничтожающее хвойный лес насекомое обнаружено в Свердловской области

Уничтожающее хвойный лес насекомое обнаружено в Свердловской области
Уничтожающее хвойный лес насекомое обнаружено в Свердловской области
Сегодня, 21:45Здоровье и экологияФото: 1MI
В лесах Ачитского района специалисты нашли сибирского шелкопряда. Это карантинный вредитель, который поедает хвойный лес, расположенный в западной части региона, тем самым уничтожая его.

Обнаружить насекомое Dendrolimus sibiricus помогли установленные феромонные ловушки, которые изучили специалисты, сообщают в Свердловском референтном центре Россельхознадзора. Вредители питаются хвойными деревьями, также шелкопряды любят лиственницу. В период массового размножения насекомые могут съесть несколько сотен гектаров лесной территории, после чего для восстановления среды необходимо более 100 лет.

Теперь результаты экспертизы были направлены в региональное Управление Россельхознадзора.

Напомним, в начале августа жители Екатеринбурга пожаловались на нашествие тополевой моли, которая залетает в квартиры, заползает на потолки, шторы и подоконники.

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