Теплая и дождливая неделя ожидается в Нижнем Тагиле

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Как сообщают синоптики, с 17 по 23 сентября погода в Нижнем Тагиле будет теплая, но дождливая.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник 17 сентября днем воздух прогреется до +19 градусов, осадков не ожидается, ветер 10-12 м/с.
18 и 19 сентября — пасмурно с прояснениями, дождь. Днем температура воздуха +17 – +19 градусов, ночью – +10 – +13. Ветер 10-12 м/с.
С середины недели станет прохладнее. 20 и 21 сентября днем будет +12 – +14 градусов, ночью до +11. Дожди, ветер — 18 м/с.
В выходные 22 и 23 сентября небо будет ясное, осадков не ожидается. Днем потеплеет до +16 градусов, ночью будет +7 – +11 градусов.
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