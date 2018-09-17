Теплая и дождливая неделя ожидается в Нижнем Тагиле

В понедельник 17 сентября днем воздух прогреется до +19 градусов, осадков не ожидается, ветер 10-12 м/с.

18 и 19 сентября — пасмурно с прояснениями, дождь. Днем температура воздуха +17 – +19 градусов, ночью – +10 – +13. Ветер 10-12 м/с.

С середины недели станет прохладнее. 20 и 21 сентября днем будет +12 – +14 градусов, ночью до +11. Дожди, ветер — 18 м/с.